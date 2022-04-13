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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر الليثى يكشف عن قصة جديدة لسيدة تكافح لتربية أبنها المريض.. شاهد

واحد من الناس مع
واحد من الناس مع عمر الليثى

قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس"، بعنوان "جبر الخواطر"، معلقاً:" إننا نسعى لعمل الخير فى كل محافظات مصر ونمد يد العون  لكل محتاج فى شهر التجارة مع الله".

واستضاف البرنامج" مروة " أم بسيطة الحال تشرح قصة أبنها الذى وقع على رأسه فى صغرة وتسببت تلك الوقعة فى عمل ما يشبة الضمور فى الدماغ، وترتب عليه  شلل رباعى للطفل .

واضافت أن طفلها عمره 11 سنه فقط، وتتابع مع دكتور علاج طبيعى وتحسنت حالة لـ 50%، مؤكدة أن زوجها متوفى وهى لا تعمل وتصرف من تكافل وكرامة الذى يصرف لها 450 جنيه شهرياً، ومعاش زوجها البسيط.

وتابعت أن أبنها يحتاج إلى 3 جلسات فى الأسبوع الواحدة  منهم تتكلف 70جنية، وأدوية المخ والأعصاب تكلفها 1500 شهرياً، إلى جانب تكلفة العلاج الطبيعى.

الإعلامي عمرو الليثي جبر الخواطر واحد من الناس علاج طبيعى أدوية المخ والأعصاب العلاج الطبيعي

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