عمر الليثى يكشف عن قصة جديدة لسيدة تكافح لتربية أبنها المريض.. شاهد

قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس"، بعنوان "جبر الخواطر"، معلقاً:" إننا نسعى لعمل الخير فى كل محافظات مصر ونمد يد العون لكل محتاج فى شهر التجارة مع الله".

واستضاف البرنامج" مروة " أم بسيطة الحال تشرح قصة أبنها الذى وقع على رأسه فى صغرة وتسببت تلك الوقعة فى عمل ما يشبة الضمور فى الدماغ، وترتب عليه شلل رباعى للطفل .

واضافت أن طفلها عمره 11 سنه فقط، وتتابع مع دكتور علاج طبيعى وتحسنت حالة لـ 50%، مؤكدة أن زوجها متوفى وهى لا تعمل وتصرف من تكافل وكرامة الذى يصرف لها 450 جنيه شهرياً، ومعاش زوجها البسيط.

وتابعت أن أبنها يحتاج إلى 3 جلسات فى الأسبوع الواحدة منهم تتكلف 70جنية، وأدوية المخ والأعصاب تكلفها 1500 شهرياً، إلى جانب تكلفة العلاج الطبيعى.