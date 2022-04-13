"الأدب النسائى" على مائدة المناقشة بنادى الأدب بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية فى إطار الإحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بأقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

قدم نادى أدب قصر ثقافة المنيا ندوة "عن الأدب النسائي" بمشاركة، الدكتور شوقي السباعى، الدكتورة سوسن ناجى أستاذ الأدب المقارن كلية دار العلوم جامعة المنيا رؤية جوهرية حول ظاهرة الأدب النسائي ومراحل تطوره، وكيف تناول الأدب بصفة عامة سواء فى القصة أو الرواية، كما تحدثت عن المرأة المصرية والمرأة العربية فى الأدب.

استعرضت مراحل كتابة الأدب النسائي، وكيف تناول الأدب المرأة من النواحى الإنسانية والذاتية إلى أن أصبح هناك لون خاص بالمرأة، وفى ختام الندوة دار نقاش بين الأدباء الحضور حول مشاكل المرأة بكتابة صورها وهل أصبحت المرأة جزء أساسيا بالمجتمع، منهم ناصر جمال الدين محمد عيون، الشاعرة سحر أبراهيم، وعلى هامش اللقاء قدمت أمسية أدبية تبارى الأدباء والشعراء بإلقاء العديد من قصائدهم حيث قدم الشاعر عصام السنوسي عضو نادى أدب المنيا قصيدة عن المرأة، و الأديبة ابتسام الدمشاوى، الشاعر صلاح جرجس، الشاعرة شوقية كامل، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمبدعين و رواد قصر ثقافه المنيا .