عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الأدب النسائى" على مائدة المناقشة بنادى الأدب بالمنيا

ليالي رمضان
ليالي رمضان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية فى إطار الإحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بأقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

قدم نادى أدب قصر ثقافة المنيا ندوة "عن الأدب النسائي"  بمشاركة، الدكتور شوقي السباعى، الدكتورة سوسن ناجى أستاذ الأدب المقارن كلية دار العلوم جامعة المنيا رؤية جوهرية حول ظاهرة الأدب النسائي ومراحل تطوره، وكيف تناول الأدب بصفة عامة سواء فى القصة أو الرواية، كما تحدثت عن المرأة المصرية والمرأة العربية فى الأدب.

استعرضت مراحل كتابة الأدب النسائي، وكيف تناول الأدب المرأة من النواحى الإنسانية والذاتية إلى أن أصبح هناك لون خاص بالمرأة، وفى ختام الندوة دار نقاش بين الأدباء الحضور حول مشاكل المرأة بكتابة صورها وهل أصبحت المرأة جزء أساسيا بالمجتمع، منهم ناصر جمال الدين محمد عيون، الشاعرة سحر أبراهيم، وعلى هامش اللقاء قدمت أمسية أدبية تبارى الأدباء والشعراء بإلقاء العديد من قصائدهم حيث قدم الشاعر عصام السنوسي عضو نادى أدب المنيا  قصيدة عن المرأة، و الأديبة ابتسام الدمشاوى، الشاعر صلاح جرجس، الشاعرة شوقية كامل، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمبدعين و رواد قصر ثقافه المنيا .

الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الفنية والثقافية الإحتفالات بليالى رمضان الثقافية عن الأدب النسائي الدكتور شوقي السباعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

الاختيار3 الحلقة12..مكتب الإرشاد يجبر مرسي على فرض حالة الطوارئ عقب أحداث سجن بورسعيد

ترشيحاتنا

البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر|كيف يساهم في خفض الأسعار بالأسواق وتوفير المليارات؟

وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المصري

دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يدرك هدف التعادل أمام ليفربول

ارتفاع قيمة السيولة المحلية بنحو 5.8 تريليون جنيه.. إنفوجراف

محمد نجاتي يرد على منة عرفة : جت على جس النبض |فيديو

دراسة: 50 %من سكان العالم مصابون باضطراب صحي بسبب الصداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ