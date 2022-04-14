محمد هاني يعود من الإصابة وينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعية بشكل كامل في مران الفريق الذي جرى مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن هاني شارك في المران كاملًا وبات جاهزًا وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأنهى محمد هاني برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وبدأ أمس الثلاثاء المشاركة في جانب من المران.

وكان هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن ‏التدريبات الجماعية والمباريات، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة ‏في المران الجماعي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.