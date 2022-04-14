.توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 14-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس14- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

الحمل

عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك أن تبتعد عن الزهو بنفسك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطا وافرا من الراحة

الثور

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة إيجابية تؤثر بها فيمن حولك.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على إظهار المثالية في علاقتك بالأحباب.

الجوزاء

مهنيا: تنصحك الأفلاك ألا تضيع طاقتك اليوم في نزاع فارغ، القِ به وتقدم.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وهناك أمور عاطفية أو عائلية تستدعي الانتباه وعليك أن تتصرف بحكمة.

السرطان

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات واليوم مثالي للإعلان عن فكرة تراودك وتحلم بها.

عاطفيا وعائليا: تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف

الأسد

عاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تجتهد في الحفاظ على اللباقة وحاول أن تستمتع بما هو متاح.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة خطواتك بدقة ومراقبة نفقاتك وعليك أيضا أن تحترس ولا تتعجل في قراراتك

العذراء

عاطفيا: القمر في برجك يدفعك للإعلان عن مشاعر إيجابية، وتبدو ساحرا ومتألقا.

مهنيا واجتماعيا: تخطط جيدا وتكسب الإعجاب وتثبت أنك على حق، فقط انتبه لحقوقك

الميزان

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا قراراتك واعتن بنفسك وصحتك ولا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا للظهور وتجنب الفخر بنفسك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يفتح أمامك الفرصة للتعلم من تجارب من لديهم خبرة وتنفعك نصائح المخلصين، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم الضغوط.. من الممكن اليوم أن تجمعك بالأحباب أوقات حلوة ونشاطات مشتركة.

القوس

ماليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تدع التسرع جانبا وأن تعمل حسابا للعقبات والمخاطر.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتخلى عن قسوتك في تعاملك مع الآخرين.

الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزل المعرفة يدفعك للإطلاع على ثقافات وأفكار جديدة وتبدو ملهما.

عاطفيا: رغم الضغوط.. من الممكن أن تستمتع اليوم بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

الدلو

مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال.. حاول أن تحدد أولوياتك في العمل وفي البيع والشراء ولا تتسرع.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مربع برجك ويطالبك ذلك بالتأني في ردود أفعالك وحاول أن تقاوم ميلك للعناد.

الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. لن تكسب شيئا إذا انغمست اليوم في الصراعات، فقط اهتم بحماية حقوقك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر جيدا أن حياة الشراكة تتطلب منك أن يكون الأمر شورى.