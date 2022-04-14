موعد مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي ل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه فياريال الإسباني.

وستقام مباراة ليفربول أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد يوم ٢٧ أبريل الجاري بينما تقام مباراة الإياب على ملعب لا سيراميكا في إسبانيا يوم ٤ مايو المقبل.

وتذاع المباراتين عب قناة بي ان سبورتس

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلهما، في إياب دور ربع النهائي.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة 21 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.



وتعادل فريق بنفيكا بهدف عن طريق لاعبه جونزالو راموس في الدقيقة 32 مستغلًا خطأ من دفاع ليفربول، لينفرد بمرمى أليسون ويسدد الكرة في شباكه بيمناه.



وكان فريق بنفيكا قد سجل هدفًا في الدقيقة 23 عن طريق داروين نونيز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا الذي استغل خطأ فادحا من حارس مرمى بنفيكا في التصدي للكرة.

وعاد فيرمينو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ ليفربول في الدقيقة 65 من متابعة للركلة الحرة التي نفذها تسيمكاس من الجهة اليسرى.

واستطاع بنفيكا معادلة النتيجة بهدفين عن طريق الأوكراني ياريمتشوك والأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقتين 73، 83.

وأحرز البديل ساديو ماني هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 90 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتأهل رفاق محمد صلاح للدور المقبل لمواجهة فياريال الإسباني، مستفيدًَا من فوزه في البرتغال بثلاثة أهداف لهدف.

وشارك محمد صلاح كبديل لزميله ديوجو جوتا في الدقيقة 66.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - روبرتو فيرمينو