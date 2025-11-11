قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية

وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية
وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الاثنين، سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك في إطار دعم العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وروسيا، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر وروسيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا، مشيراً إلى الأهمية التي توليها القاهرة لدفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة لتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لبدء التشغيل الفعلي للمنطقة الصناعية الروسية قريباً.

وحثّ الشركات الروسية على زيادة استثماراتها في مصر بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. 

كما ثمن ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متزايد في أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة، وآخرها الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية–الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته، مشيراً إلى أهمية التحرك المشترك نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية. 

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

وتناول اللقاء تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات الأوضاع، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويجنب الشعوب مزيداً من المعاناة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، بما يعزز الأمن والتنمية ويحقق مصالح الشعبين المصري والروسي الصديقين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن روسيا الاتحادية السفير تميم خلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

فعاليات معرض الصناعة

هيئة المواصفات والجودة تنظم ندوة "البصمة الكربونية" ودورة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية

شركة لولو للتجزئة القابضة

بورصة أبو ظبي.. أرباح لولو للتجزئة ترتفع بنسبة 2.4%

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد