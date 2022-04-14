المالية تتيح 9 ماركات للسيارات ما بين الملاكي والأجرة في مبادرة الإحلال.. تعرف عليها

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي بإسم مبادرة إحلال المركبات؛ إن المبادره منذ إطلاقها في 2021 برعاية رئيس الجمهورية؛ تم التعامل في 7 محافظات وهم، القاهره والجيزة و القليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر ؛ وتم البدء في هذه المحافظات لأن لديها البنية الأساسية للمبادرة اي توافر محطات تموين الغاز الطبيعي .

أضاف المتحدث الرسمي بإسم مبادرة إحلال المركبات؛ في مداخلة هاتفية على قناة المحور؛ أن هناك تنفيذ لتوجيهات الرئاسيه بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين المصريين يتم تكليف الجهات المعنية وشركاء المبادرة بتجهيز باقي المحافظات بتجهيز هذه البنية وإعدادهم للمشاركة في في المبادرة .

أوضح المتحدث الرسمي بإسم مبادرة إحلال المركبات، أنه تم مشاركة محافظة الأقصر وأسوان أيضا في هذه المرحلة والتي نطلق عليها المرحلة الأولى؛ مضيفا أنه إذا تم تجهيز أي محافظة وإعداد البنية الأساسية وتوفير محطات الغاز الطبيعي سيتم مشاركة المحافظة في المبادرة بغض النظر عن مسمى المرحلة .

أشار عوض إلى أن الجهات المعنيه تقوم بتجهيز المحافظات سواء في الوجه القبلي او الوجه البحري او سيناء ؛ بالتعاون مع المحافظين ومع الوزارات المعنية مثل وزارة البترول ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية و وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية .

وتابع أن تم تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في المبادرة ويسمى "جو جرين مصر" ؛ باللغة العربية بنفس البيانات لرخصة السيارة القديمة وبيانات الرقم القومي ؛ ثم يحصل على رقم للطلب ؛ ثم يتم إختياره للسيارة الجديدة عبر 5 شركات وتتيح 9 ماركات من السيارات مابين الملاكي والأجرة.