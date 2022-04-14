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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لماذا تجاوز 50 ألف طالب نسب الغياب بالمدارس الفنية؟.. التعليم ترد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب تجاوز 50 ألف طالب بالمدارس الفنية لنسب الغياب المقررة .

حيث قال المصدر لـ"صدى البلد" إن هؤلاء الطلاب يدرسون بنظام العمال في المدارس الفنية، واعتمد معظمهم على تقديم شهادات للوزارة تثبت خضوعهم للتدريب في شركة أو مصنع، كدليل على عدم حاجتهم للتدريبات العملية المقدمة بالمدارس الفنية معتقدين أن هذه الشهادات تعفيهم من الحضور في المدارس.

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وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم بالتأكيد لم ولن تقبل هذا الوضع، لافتا إلى أن هذه الشهادات في نظر الوزارة قد تكون غير صحيحة، لذلك قررت وزارة التربية والتعليم منح هؤلاء الطلاب فرصة دخول الامتحانات هذا العام -رغم مخالفتهم التعليمات- أن تتم إعادة تدريبهم في المدارس من جديد أولاً كشرط للنجاح.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت رسميًا إلغاء كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلومات للعام الدراسي 2021 / 2022 الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة (75% في التدريبات العملية و 85% من ايام الدراسة) سواء تم فصلهم أو لم يتم فصلهم بعد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هؤلاء الطلاب المتجاوزين نسب الغياب المقررة بمدارس التعليم الفني بلغ عددهم 50 ألف طالب.

وجاء هذا القرار بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات عديدة من المديريات التعليمية وأعضاء مجلس النواب بشأن المطالبة بالسماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة بدخول الامتحانات بعد أن كانوا محرومين منها .

واشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار الضوابط التالية:

  • أن يقوم ولي أمر الطالب بتقديم طلب إلى إدارة المدرسة يتضمن الموافقة على أداء نجله الامتحان في الدور الثاني في نفس ذات العام كطالب منتظم على ان يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال سنوات الدراسة .
  • يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الأول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثاني في نفس العام 2021 / 2022.
  • يتم إجراء تدريب عملي إجباري للطلاب المذكورين لمدة 3 اسابيع (اجمالي 90 ساعة) خلال الفترة من 18 يونيو 2022 الى 7 يوليو 2022 ويعتبر تحقيقهم لنسبة حضور 90% على الاقل من هذا من هذا التدريب شرطا لاداء امتحانات الدور الثاني
  • يقوم الطالب بسداد مبلغ 300 جنيه على حساب رقم 9/450/87492/6 ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتي  تتم من مكافآة المعلمين وتوفير خامات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم.
التربية والتعليم التعليم الفني الطلاب المدارس Jobs Education

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