لماذا تجاوز 50 ألف طالب نسب الغياب بالمدارس الفنية؟.. التعليم ترد

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب تجاوز 50 ألف طالب بالمدارس الفنية لنسب الغياب المقررة .

حيث قال المصدر لـ"صدى البلد" إن هؤلاء الطلاب يدرسون بنظام العمال في المدارس الفنية، واعتمد معظمهم على تقديم شهادات للوزارة تثبت خضوعهم للتدريب في شركة أو مصنع، كدليل على عدم حاجتهم للتدريبات العملية المقدمة بالمدارس الفنية معتقدين أن هذه الشهادات تعفيهم من الحضور في المدارس.

وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم بالتأكيد لم ولن تقبل هذا الوضع، لافتا إلى أن هذه الشهادات في نظر الوزارة قد تكون غير صحيحة، لذلك قررت وزارة التربية والتعليم منح هؤلاء الطلاب فرصة دخول الامتحانات هذا العام -رغم مخالفتهم التعليمات- أن تتم إعادة تدريبهم في المدارس من جديد أولاً كشرط للنجاح.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت رسميًا إلغاء كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلومات للعام الدراسي 2021 / 2022 الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة (75% في التدريبات العملية و 85% من ايام الدراسة) سواء تم فصلهم أو لم يتم فصلهم بعد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هؤلاء الطلاب المتجاوزين نسب الغياب المقررة بمدارس التعليم الفني بلغ عددهم 50 ألف طالب.

وجاء هذا القرار بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات عديدة من المديريات التعليمية وأعضاء مجلس النواب بشأن المطالبة بالسماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة بدخول الامتحانات بعد أن كانوا محرومين منها .

واشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار الضوابط التالية: