تحرير 2530 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2530 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2530 مخالفة مرورية، بينها 1157 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1112 مخالفة متنوعة، وضبط 32 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و34 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة وحجز 5 دراجات غير مرخصة وتحرير 15 مخالفة ملصقات و152 تصالح فورى وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7600 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيها مصالحات.