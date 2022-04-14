محافظة الإسكندرية تطرح مزايدات علنية لعدد من الشواطئ

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" في محافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من الشواطئ في نطاق المحافظة.

وتشمل المزايدات العمليات الآتية :

بجلسة يوم الثلاثاء 26 /4 /2022

1_عملية استغلال شاطئ بليس (2) المميز بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

2_عملية استغلال شاطيء شط إسكندرية الغربي_خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 10 ألاف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الأربعاء 27 /4 /2022

3_شاطئ زهراء الهانوفيل_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

4_شاطئ الهانوفيل العام_ تشغيل ليلي بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 10 ألاف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الأثنين 9 /5 /2022

5_ المساحة الرملية والشاطئ منطقة أبو العباس _ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي الجمرك.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

6_ شاطئ كرير الشرقي_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألاف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 10 /5 /2022

7_ مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق.

-قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

جلسة يوم الأربعاء 11 /5 /2022

8_ منط ميامي ككافيتريا ومطعم بنطاق حي المنتزة أول.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

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ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وآخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.