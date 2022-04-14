عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تطرح مزايدات علنية لعدد من الشواطئ

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" في محافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من الشواطئ في نطاق المحافظة.

 

وتشمل المزايدات العمليات الآتية :

بجلسة يوم الثلاثاء 26 /4 /2022

1_عملية استغلال شاطئ بليس (2) المميز بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.  

2_عملية استغلال شاطيء شط إسكندرية الغربي_خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 10 ألاف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الأربعاء 27 /4 /2022

3_شاطئ زهراء الهانوفيل_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.  

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.  

4_شاطئ الهانوفيل العام_ تشغيل ليلي بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 10 ألاف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الأثنين 9 /5 /2022

5_ المساحة الرملية والشاطئ منطقة أبو العباس _ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي الجمرك.  

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.  

6_ شاطئ كرير الشرقي_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألاف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 10 /5 /2022

7_ مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق.  

-قيمة التأمين المؤقت 2  مليون جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.  

جلسة يوم الأربعاء 11 /5 /2022

8_ منط ميامي ككافيتريا ومطعم بنطاق حي المنتزة أول.  

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.  

 

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية يبحث سبل تسهيل توريد محصول القمح من المزارعين

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وآخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية محصول القمح حي الجمرك محافظة الاسكندرية سموحة الجهات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شاهد.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقًا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي

ترشيحاتنا

أعداء روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ السويد وفنلندا

ليس فرضا..خالد الجندي: أرفض جمع صدقات لتزويج الشباب حتى ولو فتاة يتيمة

الأوقاف:"رمضان شهر الجد" خطبة الجمعة الثانية من رمضان وإطلاق 4 قوافل دعوية غدا

لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ خبراء الاقتصاد يجيبون

إغلاق ومشكلات توريد.. آبل تتعرض لتخفيض إجباري 30% فى إنتاج هواتف آيفون

بالتعاون مع آندريا بوتشيلي.. فيات تكشف عن إصدار لابريما 500 المحدود.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ