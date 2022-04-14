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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير صالة الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على تطوير صالة الحرية لذوي الاحتياجات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة آخر معدلات أعمال تطوير ورفع كفاءة صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات وذلك بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة عادل عفيفي .

محافظ بورسعيد يشدد على تطوير الحرية لذوى الاحتياجات 

واطلع محافظ بورسعيد خلال جولته أقسام نادي الحرية، على أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى ، وتحتوى أحدث الأجهزة الرياضية للتيسير على اللاعبين أثناء التدريبات.

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محافظ بورسعيد يشدد على تطوير الحرية لذوى الاحتياجات 

وأكد محافظ بورسعيد أن صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة ستنضم للملعب المخصصة لدوري الشركات خلال سبتمبر القادم. 

محافظ بورسعيد يشدد على تطوير الحرية لذوى الاحتياجات 

 وشدد محافظ بورسعيد على تطوير النادي على أعلى درجة من الكفاءة، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدًا سرعة إنجاز أعمال. 

محافظ بورسعيد يشدد على تطوير الحرية لذوى الاحتياجات 

وأضاف محافظ بورسعيد أن التطوير يجري بصورة متكاملة وعلى أعلى مستوى وهو أقل شي يتم تقديمه لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها.

محافظ بورسعيد يشدد على تطوير الحرية لذوى الاحتياجات 
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