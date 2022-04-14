عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: أطلقنا ندوات توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية بجميع الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بأن الجامعة تطلق طوال العام سلسلة من الندوات التثقيفية بالكليات لتوعية طلابها بشكل مكثف خلال العام الدراسى لتعريف الطلاب بالمشروع، وتشجيعهم على المشاركة .

وأشار إلى ان جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين.

جامعة حلوان تنظم الملتقى البحثي الدولي بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية

ونظمت كليتا العلوم و الفنون التطبيقية  مؤخرا ندوة توعوية بعنوان (نحو مجتمع  بلا أمية ) ، تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وتنسيق  وإشراف عام  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  .

جدير بالذكر أن مكتب العلاقات الدولية نظم الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بأن هذا الحدث يأتى فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية والتى تعد شريكا دوليا فعالا ونشطا فى شتى المجالات التدريسية، والبحثية الدولية.

وتم افتتاح الفاعلية الافتراضية من جانب ديمترى تايروسكاى رئيس جامعة كازان الفيدرالية الروسية الذى قام بتوجيه الشكر لجامعة حلوان على هذه المبادرة المميزة التى تسهم فى تطوير التعاون البحثى وتبادل الأفكار المختلفة فى مجال التنمية المستدامة، كما ثمن الدور الرائد الذي قام به مكتبا العلاقات الدولية بالجامعتين فى تنسيق فعاليات اللقاء وتيسير سبل التواصل بين الباحثين.

جامعة حلوان محو الأمية فصول محو الأمية الندوات التثقيفية بالكليات لتوعية طلابها المشروع اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

بسبب حريق ماسورة الغاز .. تحويلات مرورية بـ مدينة نصر

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

فرانكفورت يطيح برشلونة بثلاثية من الدوري الأوروبي في عقر داره

مصر مستعدة وبيروت تنتظر البنك الدولي..نقل الغاز إلى لبنان في مراحله الأخيرة

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

تصوير جوي .."النقل" تكشف عن آخر مراحل تنفيذ القطار السريع "العين السخنة"

قصف إسرائيلي .. سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

أبرزها كورونا والامتحانات.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ