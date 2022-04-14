رئيس جامعة حلوان: أطلقنا ندوات توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية بجميع الكليات

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بأن الجامعة تطلق طوال العام سلسلة من الندوات التثقيفية بالكليات لتوعية طلابها بشكل مكثف خلال العام الدراسى لتعريف الطلاب بالمشروع، وتشجيعهم على المشاركة .

وأشار إلى ان جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين.

ونظمت كليتا العلوم و الفنون التطبيقية مؤخرا ندوة توعوية بعنوان (نحو مجتمع بلا أمية ) ، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وتنسيق وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا .

جدير بالذكر أن مكتب العلاقات الدولية نظم الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بأن هذا الحدث يأتى فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية والتى تعد شريكا دوليا فعالا ونشطا فى شتى المجالات التدريسية، والبحثية الدولية.

وتم افتتاح الفاعلية الافتراضية من جانب ديمترى تايروسكاى رئيس جامعة كازان الفيدرالية الروسية الذى قام بتوجيه الشكر لجامعة حلوان على هذه المبادرة المميزة التى تسهم فى تطوير التعاون البحثى وتبادل الأفكار المختلفة فى مجال التنمية المستدامة، كما ثمن الدور الرائد الذي قام به مكتبا العلاقات الدولية بالجامعتين فى تنسيق فعاليات اللقاء وتيسير سبل التواصل بين الباحثين.