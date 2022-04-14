حبس سائق وصديقه لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه وإصابتها في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس، سائق وصديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإصابة سيدة بكدمات بالرأس وسحجات بالوجه بأنها حال استقلالها سيارة أجرة لتوصيلها لمحل سكنها، وسرقة مبلغ مالى وهاتفها بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالوجه بأنها حال استقلالها سيارة أجرة لتوصيلها لمحل سكنهم.

وفوجئت بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته والتعدى عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات ، والاستيلاء منها على (مبلغ مالى - هاتف محمول) وإجبارها على الترجل من السيارة ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان القليوبية .. و بتكثيف التحريات والاستعلام من الشركة المشار إليها أمكن التوصل إلى أن السيارة حيازة ( شخصين – مقيمان بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح نارى – عدة طلقات نارية - سلاح أبيض "مطواة " ) مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط .

وتم بإرشاد هما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف ، اتهمتهما بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.