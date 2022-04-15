عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون ملامح.. كواليس جراحة تعيد الحياة لطفلة يمنية في سوهاج|فيديو

الطفلة اليمنية التي
الطفلة اليمنية التي أجري لها العملية بسوهاج

"الحالة جات متأخر شوية.. استقبلناها من اسبوعين، عملنا التحاليل والفحوصات اللازمة لحالة الطفلة الصحية.. الحالة دي نادرة جدًا والزملاء في صنعاء قليلاً ما يتعاملون مع ما يُماثلها".. بهذه الكلمات بدأ  الدكتور كرم علام، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج، والقائم بعملية الطفلة منة الله ابنة دولة اليمن الشقيق، بمستشفى سوهاج الجامعي.

وقال الدكتور كرم علام، إن الطفلة كانت تُعاني من مجموعة من التشوهات التكوينية والخلقية، منها التحام مبكر بعظام الجمجمة، حيث تُعاني من "كلوفر ليف" وهو أشد أنواع التحام عظام الجمجمة، وهو نوع يُشبه ورقة البرسيم، وهو ما يؤثر على نمو المخ، كما يؤثر على شكل الجمجمة.

وأشار أخصائي جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، إلى أن الطفلة اليمنية كانت تُعاني أيضًا من زيادة سوائل المخ، وشق في سقف الحلق وشفاه أرنبية مزدوجة، شق وجهي من الجمجمة إلى الوجه والعين والفم، وتباعد بين العينين وجزء من الأنف غير موجود، وكثير من الأنسجة الرخوة بالوجه.

حياة كريمة: إنشاء وتطوير 33 سوقا وموقفا ووحدة إطفاء بقرى سوهاج

توافق على تمديد الهدنة في اليمن.. روسيا تفرض عقوبات على مئات الأعضاء بمجلس النواب الأمريكي.. وبايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

واستكمل حديثه:"أي طفل يأتي إلى المستشفى لمُعاناته من أي عيب خلقي يتم الاطمئنان على بقية أعضائه ومدى سلامتها.. عملية التجميل للطفلة منة الله تتم على عدة مراحل وكانت المرحلة الأولى هي استرجاع الفك العلوي بالفم ولصق الشفاه وتصحيح شق الوجه.. جمعنا أنف الطفلة حتى يظهر بشكل أوضح مما كان عليه كما تم غلق الجيوب الأنفية التي كانت تظهر خارج وجهها، كما تمت استعادة الجفن السفلي بالعينين".

وأكد الدكتور كرم علام، أن المرحلة القادمة، والتي من المُقرر إجراء عمليتها الاسبوع المُقبل، هي تصريف السوائل الزائدة بالمخ، ويقوم بإجرائها أطباء المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، ثم إعادة تشكيل عظام الجمجمة، وسوف تحتاج إلى عملية زرع قرنية إن كان هناك ابصار.

واختتم حديثه مع "صدى البلد" بتفاصيل العملية التي تم اجراؤها بالأمس للطفلة اليمنية منة الله، قائلًا:"استغرقت العملية ما يقرب من أربع ساعات.. المشكلة التي واجهتنا داخل غرفة العمليات هي مشكلة واجهت أطباء التخدير وهي تحديد الأماكن التي يؤخذ بها البنج وما إلى ذلك"، موجهًا شكره إلى فريق التخدير القائم بالعملية الجراحية.

سوهاج جامعة سوهاج اليمن جراحة تجميل مستشفى سوهاج الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون

إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

موضوعات متعلقة

«تعليم سوهاج» تُعلن عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لثلاثة صفوف بالمرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

إنتاج أعضاء بشرية بتقنية الأبعاد الثلاثية

شيرين عبد الوهاب عن سر طول شعرها: وراثة من أبويا

عبد الملك يتوقع تألق 4 لاعبين مع منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

ترقيات مميزة لسيارة سوبارو أوتباك موديل 2023 .. صور

دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان.. 7 كلمات في يوم العتق الأعظم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ