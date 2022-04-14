شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ مربوحة بعد مشاركتها في الكبير أوي الجزء السادس.



ونشرت دنيا سمير غانم مقطع فيديو لقاء الفنانة رحمة احمد عبر خاصية استوري وعلقت علي الفيديو قائلة :" انا كمان حبيتك جدا يا رحمة وشكرا علي ذوقك وكلامك الحلو … ربنا يوفقك انتي وكل اسرة المسلسل المبدعين ".



ويشارك في بطولة العمل كل من: أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيدو وآخرين، وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.