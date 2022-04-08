أخبار الفن.. حقيقة خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال ودينا الشربيني تحتفل بنجاح المشوار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

دينا الشربيني تحتفل بنجاح الحلقة الـ 6 من مسلسل المشوار

حققت الحلقة السادسة من مسلسل “المشوار” لـ محمد رمضان، ودينا الشربيني، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت تريند جوجل عقب عرضها.

تفاصيل تعاون الملحن حسين علي مع كاظم الساهر في أغنية سر الحكايات

يتعاون الملحن حسين علي في أغنية جديدة مع المطرب كاظم الساهر، يتم طرحها بعد عيد الفطر، وستكون الأغنية باللهجة العراقية؛ وتحمل اسم "سر الحكايات".



بعد أسبوع من العرض.. شباب ظهروا في دراما رمضان وحققوا الأكثر مشاهدة

شهد الموسم الدرامي رمضان 2022 ، ظهور العدد من الفنانين الشباب الذين كانت لهم بصمات واضحة في الأعمال التي شاركوا فيها هذا الموسم.

حقيقة خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال.. ڤيديو

حل الفنان هشام جمال ضيف برنامج “أستوديو ٩٠٩٠” مع فاطمة مصطفى، وكشف حقيقة وجود خلافات بينه وبين الفنانة دنيا سمير غانم.