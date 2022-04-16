حمادة بدأ الإنشاد منذ 15 عاما ويؤكد: مثلي الأعلى ياسين التهامى.. فيديو

الإنشاد الديني فى مصر وفى الصعيد بالتحديد له مكانة خاصة ، فهو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وتراث مصري أصيل فى جميع المناسبات الدينية ، بالأقصر شأنها كمثل محافظات الصعيد بها نبذة من اهم الاصوات الشابة التى ارتبطت بالابتهالات والتواشيح الدينية .



وقدم " صدى البلد " بثا مباشرا لاحد المواهب الشابة فى الانشاد الدينى بمحافظة الاقصر وهو الشيخ " حمادة عبد اللطيف محمد" ابن قرية الحميدات مركز اسنا جنوب الاقصر .



يقول " حمادة " انه من مواليد 1984 خريج ليسانس دعوة اسلامية بالقاهرة وتعلق قلبه بالانشاد الدينى منذ بداية عمر الـ 12 عاما ، فكانت مدرسة اللغة العربية " انشراح محمد "و" السيد احمد يوسف " مدرس اللغة العربية هما الذين شجعوه على الانشاد الدينى بالتعاون مع شقيقي الاكبر "محمد عبد اللطيف " ايضا ، و تعلمت المقامات الصوتية من الفنان " محمد غريب " موجه تربية موسيقية والمنشد الديني " محمد الحسينى ".

واوضح " حمادة " بان منذ الصغر كان يشارك فى الكثير من المسابقات الخاصة بالإنشاد الديني في المدرسة، وكان يقوم بجميع انواع التواشيح امام المسئولين والمحافظين حتى عرف بانه من اجمل الاصوات بالمركز .



واشار " حمادة " بانه قام بتأليف انشودة دينية عن شهر رمضان الكريم بعنوان " فرحة رمضان " يقول فيها :

صحيح اتعبت طول اليوم

واتأثرت انا بالصوم

لكن بفرح ونا بفطر

لما اسمعتو بيكبر

ثوابك يا ملك أكبر

هناك فى الجنة نعمة تدوم

وروح تسبح فى حب الله

وفى القرآن وفمعناه

ومين فى الخير انا وياه

وبيخفف عن المهموم

ملايكة ربنا معانا

ف أجمل ليلة ويانا

بإذن الله مولانا

يارب محد يكووون محروم

انت الخير يا رمضان

لكل عبد للرحمن

وباب عظيم اسمو الريان

بشرى من نبى معصوم

بشرى من نبى معصووووم

وأختتم "حمادة " حديثه انه يتمنى ان يصبح منشد مشهور وان مثله الاعلى فى الانشاد هو الفنان " ياسين التهامي " ،مشيرا بان الانشاد اصبح بالنسبة له ليس مجرد هواية او تجربة يخوضها بل اصبحت خطوة ثابتة للاستمرار فى هذا المجال والتعلم لأكون فى مكانة وسط المنشدين المعروفين .