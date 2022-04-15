عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسمة عبد العزيز تحيي حفلا رمضانيا على المسرح المكشوف بالأوبرا

حفل نسمة عبد العزيز
حفل نسمة عبد العزيز

أجرت أميرة الايقاع نسمة عبد العزيز حوارا فنيا مع الة الماريمبا فى الحفل الذى جاء ضمن الفعاليات الرمضانية لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر  . 

وعلى المسرح المكشوف احتفلت اميرة الايقاع نسمة عبد العزيز مع جمهورها بشهر رمضان المعظم وقدمت اللحن الايقونة رمضان جانا ، بعده وببراعة جذبت قلوب الحضور عزفت مجموعة من الاعمال العربية والغربية الشهيرة التى اعادت صياغتها لتناسب التها المفضلة وتفاعل معها الجميع كان منها هويد الليل ، ستورم ، انا قلبي دليلي ، تيكوتيكو ، يونس ، مامبو ، اكدب عليك ، وليم تل حاره السقايين فيكتوري ، محتار ، سولو ماريمبا الى جانب فقرة للريس كرم ونجله حمدى تضمنت عدداً من اعمال الفلكلور الشعبى.

الجدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح  الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاء بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

نسمة عبد العزيز الأوبرا المسرح المكشوف دار الأوبرا Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

هذه الصلاة تجعل الملائكة تسأل عنك.. يغفلها الكثيرون فى رمضان

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

دعاء ثاني جمعة فى رمضان..أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

مصطفى بكري : التاريخ سيتوقف طويلا أما دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ