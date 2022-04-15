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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور المزلقان بطوخ

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بقطار اثناء عبوره مزلقان بلتان بمركز شرطة طوخ، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بوفاه شخص بجوار مزلقان بلتان، دائرة المركز. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاه شخص صدمه القطار خلال عبوره المزلقان، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق. 


من ناحية اخرى تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية بلاغا بانقلاب سيارتين على الطريق الاقليمى تقاطع الحر اتجاه بنها القادم من الشرقية ووجود مصابين.


وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارتين بسبب السرعة الزائدة واسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص باصابات متفرقة بالجسد وتم نقلهم الى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

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