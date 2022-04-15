الأورمان تهدي الطفلة آلاء مريضة الشيخوخة المبكرة كرسي متحرك

قدم ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، كرسي كهربائي متحرك، لمساعدة آلاء مريضة الشيخوخة المبكرة، في التحرك.



ووجه ممدوح شعبان خلال مداخلته ببرنامج "مصر أحلي" المذاع على قناة “صدى البلد”حديثه لها، قائلا: انت مثل للقوة والعزيمة.. ولذلك قررنا أن نهديكي كرسي كهربائي ، لتسهيل الحركة عليها وعلى عائلتها.

واسترسل: "جمعية الأورمان تحت أمر آلاء".



وفي سياق آخر: تحدث خالد حسن، والد الطفلة آلاء "مريضة الشيخوخة المبكرة"، عن حالتها الصحية، قائلا:" آلاء في البداية كانت طبيعية للغاية، ولكن مع مرور عام ونصف والدتها لاحظت تأخرها في الحركة عن باقي الأطفال".

وأضاف “خالد حسن” :"بعد الفحص وجدنا أنها مصابة "بالشيخوخة المبكرة"، متابعا: الشيخوخة افقدتها حيويتها..وهي الآن بعمر الـ 13 عام".

ولفت إلى أن مرض الشيخوخة المبكرة تسبب في فقدان ابنته أصابعها وشعرها بالكامل، بالإضافة إلى الإصابة بالاحتباس الحراري والذي يمنعها من التعرض لأشعة الشمس".



