عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيفية حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس| تفاصيل

كيف يمكنك حماية
كيف يمكنك حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس؟

مع سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة، من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية بشرتك من الآثار الضارة للتعرض لأشعة الشمس، لا يؤدي ضرر الشمس إلى تسريع شيخوخة الجلد فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

txt

ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

txt

للبنات| تعرفي على أفضل روتين ليلي للعناية بالبشرة وتجميل الوجه


مع اتخاذ الاحتياطات الصحيحة وروتين العناية بالبشرة، يمكنك الاستمتاع بشمس الصيف بأمان مع الحفاظ على بشرتك صحية ومشرقة:

1. استخدمي واقي الشمس اليومي واقي الشمس هو خط دفاعك الأول ضد أضرار أشعة الشمس. اختر واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 وقم بتطبيقه بسخاء على جميع البشرة المكشوفة، بما في ذلك الوجه والرقبة واليدين. يُعاد وضعه كل ساعتين أو مباشرة بعد السباحة أو التعرق.

2. ابحث عن الظل: قلل من تعرضك لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً. ابحث عن الظل تحت المظلات أو الأشجار أو المظلات عندما تكون بالخارج لتقليل خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد

3. ارتدي ملابس واقية وقم بتغطية بشرتك بقمصان وسراويل وقبعات واسعة الحواف خفيفة الوزن وطويلة الأكمام لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة. تعتبر النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية أيضًا لحماية عينيك والجلد الحساس المحيط بها.

4. تجنب أسرة التسمير تنبعث من أسرة التسمير الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. اختر منتجات التسمير الذاتي أو تسمير البشرة بالرش للحصول على بديل أكثر أمانًا لتحقيق توهج تعانقه الشمس.

المصدر: boldsky

الشمس سطوع الشمس لأشعة الشمس ضرر الشمس شيخوخة الجلد سرطان الجلد شمس الصيف ضرار أشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

موضوعات متعلقة

ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

للبنات| تعرفي على أفضل روتين ليلي للعناية بالبشرة وتجميل الوجه

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

ماذا يحدث عند غسل الوجه بـ ماء جوز الهند.. مفاجأة صادمة

في فصل الربيع.. نصائح ضرورية للحصول على بشرة صحية

للبنات.. نصائح ضرورية للحفاظ على المكياج في الصيف

فوائد زيت السمك للشعر| النتيجة ستدهشك

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

ترشيحاتنا

«الوطنية للإعلام» تنعى أحمد أبو السعود: صاحب دور مهم خلال حرب أكتوبر

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات

فيتنام بايدن.. احتجاجات طلبة الجامعات في الولايات المتحدة تعيد التاريخ

بشأن صفقة الأسرى.. مسئول إسرائيلي: سنرسل وفدا إلى القاهرة في هذه الحالة

وصول 19 مصابًا فلسطينيًا و36 مرافقًا إلى معبر رفح

ضحك عليها باسم الحب.. السجن عاما لمتهم بهـ.تك عرض فتاة بـ مصر القديمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ