كيفية حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس| تفاصيل

مع سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة، من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية بشرتك من الآثار الضارة للتعرض لأشعة الشمس، لا يؤدي ضرر الشمس إلى تسريع شيخوخة الجلد فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



مع اتخاذ الاحتياطات الصحيحة وروتين العناية بالبشرة، يمكنك الاستمتاع بشمس الصيف بأمان مع الحفاظ على بشرتك صحية ومشرقة:

1. استخدمي واقي الشمس اليومي واقي الشمس هو خط دفاعك الأول ضد أضرار أشعة الشمس. اختر واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 وقم بتطبيقه بسخاء على جميع البشرة المكشوفة، بما في ذلك الوجه والرقبة واليدين. يُعاد وضعه كل ساعتين أو مباشرة بعد السباحة أو التعرق.

2. ابحث عن الظل: قلل من تعرضك لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً. ابحث عن الظل تحت المظلات أو الأشجار أو المظلات عندما تكون بالخارج لتقليل خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد

3. ارتدي ملابس واقية وقم بتغطية بشرتك بقمصان وسراويل وقبعات واسعة الحواف خفيفة الوزن وطويلة الأكمام لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة. تعتبر النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية أيضًا لحماية عينيك والجلد الحساس المحيط بها.

4. تجنب أسرة التسمير تنبعث من أسرة التسمير الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. اختر منتجات التسمير الذاتي أو تسمير البشرة بالرش للحصول على بديل أكثر أمانًا لتحقيق توهج تعانقه الشمس.

المصدر: boldsky