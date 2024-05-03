ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

يجري استخدام الشوفان في العناية بالبشرة لعدة قرون، الشوفان معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والترطيب، مما يجعله مكونًا مثاليًا في العديد من منتجات التجميل.

يمكن استخدام الشوفان لتقشير البشرة بلطف وإزالة الأوساخ والزيوت من المسام وتقليل الاحمرار والتهيج وعلاج حب الشباب وحتى المساعدة في تهدئة حروق الشمس. بالإضافة إلى كونه مقشرًا طبيعيًا رائعًا، فإن الشوفان غني أيضًا بالفيتامينات A وB1 وB2 وE وK مما يجعله خيارًا ممتازًا لتغذية البشرة.

فوائد الشوفان للعناية بالبشرة الميزة الأكثر شهرة للشوفان هي قدرته على العمل كمقشر طبيعي. يحتوي الشوفان على مادة السابونين التي تعمل كمنظف لطيف يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت من المسام دون التسبب في تهيج الجلد أو تجفيفه، يساعد بيتا جلوكان الموجود في الشوفان على تقليل الالتهاب الناجم عن حب الشباب أو حروق الشمس مع تعزيز الشفاء.

كيفية استخدام الشوفان للعناية بالبشرة هناك عدة طرق لدمج الشوفان في روتين العناية بالبشرة، إحدى الطرق الأكثر شيوعًا هي استخدام قناع الشوفان – ما عليك سوى خلط بعض الشوفان مع الماء أو العسل حتى تشكل عجينة سميكة ثم ضعيها مباشرة على وجهك. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل أن يغسل بالماء البارد.

المصدر: boldsky