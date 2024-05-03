للبنات| تعرفي على أفضل روتين ليلي للعناية بالبشرة وتجميل الوجه

تعتبر العناية بالبشرة ليلاً مهمة لأن بشرتك تخضع لعملية إصلاح وتجديد طبيعية أثناء النوم، أثناء الليل، يكون معدل دوران الخلايا في ذروته، ويكون الجلد أكثر تقبلاً للمكونات النشطة، من خلال اتباع روتين مخصص للعناية بالبشرة ليلاً، يمكنك منح بشرتك جميع العناصر الغذائية والعلاجات الأساسية التي تستحقها لإصلاح الضرر وتعزيز إنتاج الكولاجين.

ما هو أكثر من ذلك؟

يعالج روتين العناية بالبشرة اهتمامات محددة مثل الخطوط الدقيقة أو عدم تناسق الملمس أو فرط التصبغ، يساعد هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على صحة البشرة، ويعزز مظهر أكثر شبابًا، ويزيد من فعالية منتجات العناية بالبشرة.

أفضل روتين ليلي للعناية بالبشرة

إليك روتين فعال للعناية بالبشرة أثناء الليل يمنحك توهجًا طبيعيًا وتدليلًا

إزالة المكياج إذا كنت تستخدمين المكياج يومياً أو تستخدمينه لأغراض عرضية، فإن أول ما عليك فعله هو إزالة المكياج! استخدمي ماء ميسيلار أو مزيل المكياج الذي سيساعد على إزالة بقايا المكياج ولن يجعل بشرتك جافة أيضًا

استخدمي منظفًا اختاري منظفًا لطيفًا لتنظيف وجهك ورقبتك. يمكنك أيضًا استخدام زيت الوجه لتنظيف بشرتك بشكل مضاعف. يسمح إجراء التنظيف المزدوج بإزالة الأوساخ والزهم من المسام. لاحظي أنه لا يوجد شيء يضاهي الحصول على وجه خالي من المكياج بعد يوم طويل ومتعب

توحيد لون البشرة، ضعي التونر أو المنعم لتنعيم البشرة بعد خطوة التنظيف، حتى أنه يساعد على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني للبشرة. يعد استخدام التونر مفيدًا بشكل خاص لأصحاب البشرة الدهنية. لذلك، إذا كانت بشرتك جافة، تأكدي من استخدام تونر البشرة لترطيب البشرة

ضعي المصل: يعتبر مصل الوجه مفيدًا لمعالجة مشاكل الجلد الأكثر شيوعًا مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي وما شابه، استخدمي نوع المصل، مثل مصل مضاد لحب الشباب أو مصل التحكم في الزيت وما إلى ذلك لمكافحة مشاكل الجلد. يمكنك أيضًا اختيار تركيبة المصل التي تحتوي على تركيبات الترطيب أو الريتينويد أو شد البشرة.

المصدر: boldsky