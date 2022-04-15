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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط إعلان نتائج الالتماسات لنتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب بالكلية، على نظام الامتحانات الإلكتروني.

 

وأضاف الدكتور محمد صافي، أنه تم غلق باب الالتماسات لنتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب، لافتا أنه تم نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل الالتماس وطريقة السداد الالكتروني ويمكن للطلاب معرفة نتائج الالتماس من خلال الموقع الخاص بالنتائج اضغط هنا .

 

وأشار إلى أن النتيجة ستحجب تلقائيا لفئتين من الطلاب، وهما: من لم يسدد المصروفات الدراسية .. وحالات الغش والتأديب.

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عقد اليوم مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس جلسته السادسة للعام الجامعى 2021/2022 بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة بقطاعات شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع.


وافتتح الدكتور محمد صافي،  عميد الكلية،  الجلسة مرحبا الدكتور عبد الفتاح سعود ، ومثنيا على جهود سيادته الكبيرة فى تطوير قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، ومساندته الدائمة  لكلية الحقوق ومشروعات التطوير بها، ثم تحدث سيادة النائب،  فعبر عن سعادته بالتواجد بين أعضاء مجلس الكلية، ونقل للسادة الأعضاء تحيات معالى الأستاذ الدكتور محمود المتينى،  رئيس الجامعة، واعتزاز  إدارة الجامعة بأساتذتها، ثم شرح سيادته الجهود المبذولة حاليا لتطوير التعليم بالجامعة مشيرا إلى ضرورة تطوير أساليب وطرق تقييم الطلاب بما بتناسب مع طبيعة كل تخصص، والأهداف المرجو تحقيقها.

 

وعبر أعضاء مجلس الكلية عن سعادتهم بتواجد الدكتور عبد الفتاح سعود بينهم، وأثنوا على جهود سيادته فى تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب،  ومساندته للكلية وقناعته بدورها فى الجامعة والمجتمع.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الكلية، ومعالى المستشار الجليل أحمد سعد الدين،  الوكيل الأول لمجلس النواب،  وعضو مجلس الكلية من الخارج.

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