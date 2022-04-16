حبس شخص سرق مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الأول

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية - مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من داخل فيلا بالتجمع الأول.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – متعلقات شخصية) من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة صوت) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ) ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.