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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سارة تبدع في الإنشاد الديني وتحلم بالوصول إلى العالمية.. فيديو

المنشدة سارة
المنشدة سارة

رزقني الله بجمال الصوت ووالدتي هي من أكتشفت ذلك منذ صغري عندما بدأت في ترديد الأناشيد الدينية ومنذ ذلك الوقت أمنت والدتي بي وبدأت في تشجيعي علي دخول مجال الإنشاد الديني وبدأت في البحث عن معلمين لتعليمي المقامات وأصول الإنشاد الديني الصحيح وأحلم أن نصل إلى العالمية..بهذه الكلمات بدأت "سارة محمد  سلام" صاحبة ال 18 عاما،حديثها لموقع صدي البلد..

 

في البداية أكدت "سارة" انها من عشاق الابتهالات والإنشاد الديني وتدين بالفضل الي والدتها لدورها البارز في تشجيعها منذ طفولتها،ودخولها مجال الإنشاد الديني فهي من قامت بالبحث عن معلم يساعدها فى إستكمال حفظ القرآن الكريم حيث كانت توقفت فترة عن الحفظ بسبب الدراسة، وشاء القدر أن تلتقي بأحد المعلمين والذي يستمع الي صوتها ويعجب به جدا ويقرر تصوير مقطع فيديو وبثها علي مواقع التواصل الإجتماعي والذي يحصد تفاعلا كبيرا.

وأضافت "سارة" أنها الآن تحفظ القران الكريم علي يد الشيخ "محمد عمرية " وتعمل علي تصوير مقاطع فيديو وتقوم برفعها عبر صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة منذ جائحة كورونا والآن أصبح لديها عدد من المتابعين لما تقوم بنشره.

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واختتمت المنشدة صاحبة الصوت المميز حديثها مؤكدة أنها تحلم ان تصل الي العالمية ولها من القدوة والمثل العديد من المبتهلين والمنشدين بالإضافة إلى حرصها علي التفوق في دراستها جانب تفوقها في مجال الإنشاد الديني.

وفي النهاية أكدت "سارة" متابعي موقع صدي البلد مقطع من إبتهالات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

القران الكريم جائحة كورونا صدى البلد دراسة موقع صدى البلد مواقع التواصل شهر رمضان الإنشاد الديني

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