غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير.

وأضاف المحافظ انه نفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر برئاسة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس المركز حمله على مراكز الدروس الخصوصية ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصيه تُدار بدون ترخيص وعدم إلتزام أصحابها بالإجراءات الإحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واشار المحافظ إلى انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية ، فضلاً عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.