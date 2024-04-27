16 مايو انطلاق الملتقي التوظيفي لزراعة عين شمس

تنظم جامعة عين الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٤ الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبري برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس و الدكتور غادة فاروق حسن – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور ثناء النوبي – القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.



تأتي أهمية الملتقي التوظيفي السنوي في نسخته الحالية بكلية الزراعة جامعة عين شمس نظرا لما يتيحه من توفير لفرص العمل وتطوير لمهارات الشباب، وتنفيذاً لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي .



يهدف الملتقي التوظيفي بكلية الزراعة جامعة عين شمس الي دعم وتأهيل طلاب كلية الزراعة لسوق العمل لما توليه الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور/ ثناء النوبي – القائم بأعمال عميد كلية الزراعة بطلاب الكلية والذين هم نواة مستقبل الزراعة في مصر الملتقي في نسخته الحالية برعاية العديد من الوزارات والمراكز البحثية و الشركات الكبري والاستثمارية دعمنا للطلاب في اتاحة العديد من الفرص للتوظيف والتدريب للأعداد والتأهيل لسوق العمل ويقوم علي تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس وهم الأستاذ / نبيل نصر - مدير إدارة التوظيف بكلية الزراعة جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور/ نجلاء محمد عبيد- مدير البرامج الجديدة بالكلية الدكتور/ دينا احمد - باحث بمركز بحوث الصحراء الدكتور/هبه نورالدين محمد- منسق الأنشطة الطلابية الدكتور / سماح هاشم - منسق مشروع التخرج مهندس / اسماء سعيد- مهندسة زراعية.



