موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب

يبدو أن مسيرة المهاجم المغربي ياسر زبيري تسير بخطى ثابتة نحو النجومية، بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي توّج المنتخب المغربي بلقبها عقب فوزه على الأرجنتين بثنائية نظيفة، كان بطلها الزبيري بتسجيله هدفي اللقاء.

اللاعب الشاب الذي ينشط في صفوف فاماليكاو البرتغالي، خطف الأضواء خلال البطولة، بعدما حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب، وتصدر قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف، متقاسمًا الصدارة مع ثلاثة لاعبين آخرين. وقد أظهر مستوًى مميزًا، خاصةً في الركلات الثابتة، حيث جاء هدفه الافتتاحي من ضربة حرة مباشرة أثبتت دقته وقدرته على الحسم في المواقف الصعبة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن انتقال الزبيري إلى فاماليكاو صيف 2024 مقابل 100 ألف يورو فقط من نادي اتحاد تورغا المغربي، كان صفقة ذكية للنادي البرتغالي، الذي يمتلك رجل الأعمال ذاته الذي يملك 32% من أسهم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخلال الموسم الجاري (2024-2025)، بدأ الزبيري مع فريق تحت 23 عامًا في فاماليكاو، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بعد تسجيله ثلاثة أهداف في ست مباريات، ما دفع المدرب هوجو أوليفيرا إلى الاعتماد عليه رسميًا ضمن التشكيلة الأساسية.

ويبدو أن علاقة التعاون الوثيقة بين فاماليكاو وأتلتيكو مدريد قد تفتح الباب أمام الزبيري لخطوة أكبر قريبًا، إذ تشير التقارير إلى إمكانية انتقاله إلى النادي الإسباني في المستقبل القريب، ليصبح أول لاعب ينتقل من فاماليكاو إلى أتلتيكو مدريد، في اتجاه عكسي لمسار الانتقالات المعتاد بين الناديين.

بهذا الأداء اللافت، يرسخ ياسر زبيري مكانته كأحد أهم الوجوه الواعدة في كرة القدم المغربية والعالمية، وسط توقعات بأن يحمل المستقبل له محطة احترافية كبرى في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.