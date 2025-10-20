أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تصيب البشر لذا يجب معرفة الاجراءات التي تساعد في الوقاية منه واتباعها بجانب الالتزام بالنظام الغذائي الصحي.

الوقاية من سرطان الرئة

وفقا لمركز السيطرة على الامراض الامريكي نعرض لكم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من سرطان الرئة.

لا تدخن

يُسبب تدخين السجائر ما بين 80% و90% من وفيات سرطان الرئة في الولايات المتحدة و أهم ما يمكنك فعله للوقاية من سرطان الرئة هو عدم البدء بالتدخين، أو الإقلاع عنه إن كنت مدخنًا.

تجنب التدخين السلبي

يُطلق على دخان سجائر أو سيجار أو غليون الآخرين اسم التدخين السلبي. اجعل منزلك وسيارتك خاليين من التدخين.

قلل من مستوى الرادون في منزلك.

افحص منزلك بحثًا عن الرادون، واتخذ خطوات لخفض مستوى الرادون إذا كان مرتفعًا.

كن حذرًا في العمل

اتبع إرشادات الصحة والسلامة لتجنب المواد المسرطنة (الأشياء التي قد تسبب السرطان).