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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

صدى البلد

بدلًا من الاعتماد على أجرة الأفراد كدخل أساسي لـ مترو الأنفاق، قررت الحكومة الهندية استغلال المترو في إقامة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد داخل العربات، كما سيتم تعيين منظم حفلات في كل محطة.

تخطط شركة نويدا للسكك الحديدية الهندية (NMRC) قريبًا لإقامة الحفلات مثل أعياد الميلاد والزواج، وجلسات التصوير (فوتوسيشنز) قبل الزفاف داخل مترو الأنفاق.

تعاقدت نويدا مع شركة تنظيم حفلات من أجل الترويج لخط أكوا في المترو كمكان مناسب لإقامة الأحداث والمناسبات.

تهدف فكرة استضافة الحفلات في عربات ومحطات المترو إلى تحقيق إيرادات بطرق أخرى غير مجرد أجرة الركوب.

شهد خط أكوا 29.071 ألف مسافرًا في 28 مارس - وهو أعلى مستوى منذ استئناف خدماته بعد الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

تم إطلاق المبادرة في فبراير 2020 لكنها تأخرت بسبب وباء كورونا.

يمكن أيضًا حجز عربات المترو ومباني المحطات لتصوير الأفلام والإعلانات، حيث سيتم السماح بتواجد 50 شخصًا فقط في كل حافلة.

كما سيصبح لدى الناس حرية اختيار تزيين عربات القطارات، كما سيتم السماح بوضع الرايات والزهور على مقابض وأعمدة المترو.

وتحظر شركة المترو استخدام الرذاذ أو الشموع السحرية، إلا تحت إشراف طاقم نويدا NMRC، كما ستتوفر طاولة مركزية واحدة لكل حافلة.

تكلفة إقامة الحفلات داخل المترو

ستتكلف حافلة المترو 8000 روبية في الساعة بدون ديكور، بينما ستتكلف حافلة المترو الثابتة بدون زخارف ستكلف 5000 روبية.

ستكلف الحافلات المزينة في القطارات الجارية والقطارات الثابتة 10000 روبية و 7000 روبية على التوالي.
 

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