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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لعزومات رمضان.. تتبيل الفراخ المشوية في المنزل

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير تتبيل الفراخ للشوى لعزومات رمضان.


 

طريقة تتبيلة الفراخ ..

1 - ضعي الدجاج في الثلاجة أو الفريزر لمدة 24 ساعة قبل طهيها، لأن التبريد يجعل أنسجة الدجاج طرية.

2 -  أضيفي الزبادي أو اللبن الرائب أو الخل أو الليمون، لأنه يزيد من طراوة الدجاج.

3 -ضعي بعض البهارات العطرية، مثل الروزماري أو الزعتر أو الريحان، لتضفي على الدجاج نكهة مميزة.

4 - أضيفي بعض البهارات الأخرى إلى التتبيلة، مثل الكاري والفلفل الأسود والكمون والبهارات السبع والفلفل الأحمر الحار والبابريكا،لتحصلي على طعم رائع ومميز.

5 -أضيفي بعض الصوص خاصةً عند الشي، مثل الباربيكيو وصوص الصويا والكاتشب والمستردة، لتحصلي على مذاق الدجاج المشويالمثالي.


 

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية


 

المقادير:

1 - دجاجة (1500 جم)ونفتحه او نقطعه

2 - بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع

3 - ثمرة فلفل رومي مقطعة 4 قطع

4 - ثمرة طماطم مقطعة 4 قطع

5-  2 فص ثوم

6-  ½ كوب (125 مل) ماء

7-   ½ كوب (100 جم) زبادي

8-  ¼ كوب (50 جم) صلصة باربيكيو

9-  3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت

10-  ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا

11 -  ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) روزماري مجفف مطحون

12 -  ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كزبرة جافة مطحونة

13 - ملح وفلفل أسود


 طريقة التحضير 

1 - في الخلاط الكهربائي، ضعي البصل والطماطم والفلفل الرومي والثوم والماء، واخلطي جيدًا.

2 - صفي الماء من القشور والبذور، واحتفظي بالماء.

3 -  اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج.

4 - في وعاء كبير، ضعي ماء البصل والطماطم، ثم أضيفي الزبادي والزيت والبابريكا والروزماري والكزبرة والملح والفلفل الأسود، وقلبيجيدًا.

5 -  أضيفي الدجاج وقلبي جيدًا، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة،أو طوال الليل.

6 - سخني الفرن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية، أو جهزي الفحم.

7 - ضعي الدجاج في شبكة الشي، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30 دقيقة.

8 - اقلبي الدجاج على الجهة الأخرى، واتركيه لمدة 30 دقيقة

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