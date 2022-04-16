لعزومات رمضان.. تتبيل الفراخ المشوية في المنزل

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير تتبيل الفراخ للشوى لعزومات رمضان.
طريقة تتبيلة الفراخ ..
1 - ضعي الدجاج في الثلاجة أو الفريزر لمدة 24 ساعة قبل طهيها، لأن التبريد يجعل أنسجة الدجاج طرية.
2 - أضيفي الزبادي أو اللبن الرائب أو الخل أو الليمون، لأنه يزيد من طراوة الدجاج.
3 -ضعي بعض البهارات العطرية، مثل الروزماري أو الزعتر أو الريحان، لتضفي على الدجاج نكهة مميزة.
4 - أضيفي بعض البهارات الأخرى إلى التتبيلة، مثل الكاري والفلفل الأسود والكمون والبهارات السبع والفلفل الأحمر الحار والبابريكا،لتحصلي على طعم رائع ومميز.
5 -أضيفي بعض الصوص خاصةً عند الشي، مثل الباربيكيو وصوص الصويا والكاتشب والمستردة، لتحصلي على مذاق الدجاج المشويالمثالي.
طريقة تتبيلة الفراخ المشوية
المقادير:
1 - دجاجة (1500 جم)ونفتحه او نقطعه
2 - بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع
3 - ثمرة فلفل رومي مقطعة 4 قطع
4 - ثمرة طماطم مقطعة 4 قطع
5- 2 فص ثوم
6- ½ كوب (125 مل) ماء
7- ½ كوب (100 جم) زبادي
8- ¼ كوب (50 جم) صلصة باربيكيو
9- 3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت
10- ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا
11 - ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) روزماري مجفف مطحون
12 - ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كزبرة جافة مطحونة
13 - ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
1 - في الخلاط الكهربائي، ضعي البصل والطماطم والفلفل الرومي والثوم والماء، واخلطي جيدًا.
2 - صفي الماء من القشور والبذور، واحتفظي بالماء.
3 - اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج.
4 - في وعاء كبير، ضعي ماء البصل والطماطم، ثم أضيفي الزبادي والزيت والبابريكا والروزماري والكزبرة والملح والفلفل الأسود، وقلبيجيدًا.
5 - أضيفي الدجاج وقلبي جيدًا، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة،أو طوال الليل.
6 - سخني الفرن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية، أو جهزي الفحم.
7 - ضعي الدجاج في شبكة الشي، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30 دقيقة.
8 - اقلبي الدجاج على الجهة الأخرى، واتركيه لمدة 30 دقيقة