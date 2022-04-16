لعزومات رمضان.. تتبيل الفراخ المشوية في المنزل

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير تتبيل الفراخ للشوى لعزومات رمضان.





طريقة تتبيلة الفراخ ..

1 - ضعي الدجاج في الثلاجة أو الفريزر لمدة 24 ساعة قبل طهيها، لأن التبريد يجعل أنسجة الدجاج طرية.

2 - أضيفي الزبادي أو اللبن الرائب أو الخل أو الليمون، لأنه يزيد من طراوة الدجاج.

3 -ضعي بعض البهارات العطرية، مثل الروزماري أو الزعتر أو الريحان، لتضفي على الدجاج نكهة مميزة.

4 - أضيفي بعض البهارات الأخرى إلى التتبيلة، مثل الكاري والفلفل الأسود والكمون والبهارات السبع والفلفل الأحمر الحار والبابريكا،لتحصلي على طعم رائع ومميز.

5 -أضيفي بعض الصوص خاصةً عند الشي، مثل الباربيكيو وصوص الصويا والكاتشب والمستردة، لتحصلي على مذاق الدجاج المشويالمثالي.





طريقة تتبيلة الفراخ المشوية





المقادير:

1 - دجاجة (1500 جم)ونفتحه او نقطعه

2 - بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع

3 - ثمرة فلفل رومي مقطعة 4 قطع

4 - ثمرة طماطم مقطعة 4 قطع

5- 2 فص ثوم

6- ½ كوب (125 مل) ماء

7- ½ كوب (100 جم) زبادي

8- ¼ كوب (50 جم) صلصة باربيكيو

9- 3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت

10- ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا

11 - ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) روزماري مجفف مطحون

12 - ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كزبرة جافة مطحونة

13 - ملح وفلفل أسود



طريقة التحضير

1 - في الخلاط الكهربائي، ضعي البصل والطماطم والفلفل الرومي والثوم والماء، واخلطي جيدًا.

2 - صفي الماء من القشور والبذور، واحتفظي بالماء.

3 - اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج.

4 - في وعاء كبير، ضعي ماء البصل والطماطم، ثم أضيفي الزبادي والزيت والبابريكا والروزماري والكزبرة والملح والفلفل الأسود، وقلبيجيدًا.

5 - أضيفي الدجاج وقلبي جيدًا، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة،أو طوال الليل.

6 - سخني الفرن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية، أو جهزي الفحم.

7 - ضعي الدجاج في شبكة الشي، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30 دقيقة.

8 - اقلبي الدجاج على الجهة الأخرى، واتركيه لمدة 30 دقيقة