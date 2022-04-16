مشروبات رمضانية.. طريقة عصير الكركدية

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل عصير الكركدية.





طريقة عمل عصير الكركدية..





من المشروبات الخفيفة على المعدة مشروب الكركدية يمتاز بطعمه اللذيذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تُفيد الجسم .





المكونات :

كوب ونصف من أوراق الكركدية الجافة

سكر حسب الرغبة

3 أكواب من الماء الساخن

مكعبات ثلج





طريقة التحضير :

في بولة كبيرة يتم نقع الكركدية في الماء الساخن ونتركه لمدة لا تقل عن 4 ساعات .

نُصفي الكركدية من الأوراق ونضيف إليه السكر ومكعبات الثلج ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا فيه .

يُصب الكركدية في كاسات التقديم.