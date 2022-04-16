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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروبات رمضانية.. طريقة عصير الكركدية

صدى البلد

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل عصير الكركدية.


 

طريقة عمل عصير الكركدية..


 

من المشروبات الخفيفة على المعدة مشروب الكركدية يمتاز بطعمه اللذيذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تُفيد الجسم .


 

المكونات :

 

كوب  ونصف من أوراق الكركدية الجافة

سكر حسب الرغبة

3 أكواب من الماء الساخن

مكعبات ثلج


 

طريقة التحضير :

 

في بولة كبيرة يتم نقع الكركدية في الماء الساخن ونتركه لمدة لا تقل عن 4 ساعات .

نُصفي الكركدية من الأوراق ونضيف إليه السكر ومكعبات الثلج ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا فيه  .

يُصب الكركدية في كاسات التقديم.

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