نسرين طافش تشارك متابعيها كواليس "جوقة عزيز"

نشرت الفنانة نسرين طافش، عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، في الصورة من كواليس تصوير مسلسلها “جوقة عزيز”، مما نال إعجاب متابعيها.

وتشارك نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، والذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

وأثارت نسرين طافش، حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها وما الذي يغنيه جديدا.