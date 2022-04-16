نجم غزل المحلة: لم أوقع لنادي الزمالك أو أي ناد آخر

كشف محمد فتح الله، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال فتح الله في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "لم أقم بالتوقع لنادي الزمالك أو أي ناد آخر خلال الفترة الحالية، وأي مفاوضات لانتقالي ستكون عن طريق نادي غزل المحلة فقط".

وتابع: "عقدي لايزال ساريا مع غزل المحلة لمدة سنتين، ويجب الرجوع لإدارة المحلة حال أراد أي نادي التعاقد معي".

وأتم: "تواجدنا في القاهرة لمدة أسبوع من أجل الاستعداد لفريق الجونة، والحديث عن تواجدي بمقر نادي الزمالك عارِ تماما من الصحة".