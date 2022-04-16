عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم غزل المحلة: لم أوقع لنادي الزمالك أو أي ناد آخر

صدى البلد

كشف محمد فتح الله، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال فتح الله في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "لم أقم بالتوقع لنادي الزمالك أو أي ناد آخر خلال الفترة الحالية، وأي مفاوضات لانتقالي ستكون عن طريق نادي غزل المحلة فقط".

وتابع: "عقدي لايزال ساريا مع غزل المحلة لمدة سنتين، ويجب الرجوع لإدارة المحلة حال أراد أي نادي التعاقد معي".

وأتم: "تواجدنا في القاهرة لمدة أسبوع من أجل الاستعداد لفريق الجونة، والحديث عن تواجدي بمقر نادي الزمالك عارِ تماما من الصحة".

الزمالك نادي الزمالك غزل المحلة الجونة نادي غزل المحلة محمد فتح الله فريق الجونة Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحارة غدا الأحد وتسجل 39 درجة

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يهنئ سلة الزمالك بعد الفوز علي بطل أنجولا

ترشيحاتنا

مع اقتراب المنخفض الخماسيني .. مركز التنبؤ يوضح خريطة الأمطار الأيام المقبلة

الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة سلالة أوميكرون

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي البطولة والقنوات الناقلة

كلوب مدافعا عن محمد صلاح: واجه وضعا جنونيا ويجب مساندته

يفعل نفس الشيئ مع أبنائه..مراد مكرم: والدي كان يدللني و"ضهري اتكسر"بوفاته

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 15 رمضان.. وموعد الإفطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ