شعراوى لـ التجار: دوركم مهم ونشكركم على جهودكم للسيطرة على الأسعار

خلال جولته بسوق العبور..

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في السوق بعقد لقاء موسع مع التجار، حيث ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتبارها أكبر أسواق الجملة لبيع الخضراوات والفاكهة،

خاصة بعد أن شهدت الأسعار زيادة وفروقا بصورة كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار فى الأسواق الخارجية وتجار التجزئة.

وأكدا أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار على الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التي تواجه التجار للعمل على حلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

من جانبهم، أكد تجار سوق العبور وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل.

وأوضحوا أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح من ٣٠%؜ إلى ٥٠%،؜ كما ستشهد انخفاضات أخرى خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وقال التجار: “نحن مع الدولة بكل ما نملك ووطنيون وعارفين ظروف الناس، ولا بد أن تساعدنا الحكومة في السيطرة علي بعض الأسواق العشوائية وغير المرخصة والحلقات الوسيطة التي تساهم في زيادة الأسعار”.

وأضاف التجار أن التغيرات المناخية التي تمر بها مصر ودول العالم أثرت على المنتجات الزراعية، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، مما ساعد على خفض الأسعار.

كما طالب التجار بزيادة جهود الدولة في الثقافة الزراعية والإرشاد الزراعي، خاصة مع التغيرات المناخية الحالية، مؤكدين أهمية المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الزراعة مثل الصوب الزراعية والمليون ونصف المليون فدان، والتي ساهمت في عدم مضاعفة ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة على الرغم من حرص الحكومة على عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر على أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، في الوقت الذي تشهد الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت إلى 200٪؜.

ووجه اللواء محمود شعراوي حديثه لتجار سوق العبور قائلا: “إحنا جايين نحط إيدينا في إيديكم لأن دوركم مهم، ونشكركم على ما تقومون به من السيطرة على الأسعار والتخفيف على المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن”.

وأكد "شعراوى" حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور أسواق الجملة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن فى الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلاءم مع الأسعار الحقيقية فى أسواق الجملة وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار، خاصة فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق فى جميع المحافظات، وهناك استقرار وتوافر لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق.

وأوضح أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم إنشاؤها بالمحافظات وصل حتى اليوم، السبت، إلى حوالي 21 ألفا لمختلف الوزارات والجهات بالدولة، وعلى رأسها معارض "أهلا رمضان".

وشدد وزير التنمية المحلية على حرصه على تذليل وحل أي مشكلات والاستجابة لأي مطالب خاصة بتجار سوق العبور بما يساهم في استمرار التخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

وقال محافظ القاهرة إن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد اللواء خالد عبد العال أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن.

كما أكد محافظ القاهرة توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة في عبور الأزمة العالمية.

وشددد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.

جولة وزير التنمية المحلية بسوق العبور

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