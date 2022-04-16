روسيا: منع رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع البريطانيين من دخول البلاد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، أعلنت خلاله روسيا إدراج رئيس الوزراء البريطاني ووزيري الخارجية والدفاع على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها.

و ذكر تقرير صحفي نشرته مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، أن الدول الغربية بدأت فى إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة اللازمة لمواجهة القوات الروسية خلال العملية العسكرية التى بدأتها في أوكرانيا أواخر شهر فبراير.

وأضاف التقرير، الذى شارك فى كتابته ثلاثة صحفيين هم روبي جرامر وجاك ديتش وإيمي ماكينون، أن الولايات المتحدة وحلفاءها من أعضاء حلف شمال الأطلسى قد بدأوا بالفعل فى تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا تشمل دبابات وطائرات هليكوبتر وغيرها من الأسلحة، بينما تستعد أوكرانيا لمعارك واسعة النطاق ضد القوات الروسية فى منطقة دونباس فى شمال أوكرانيا.