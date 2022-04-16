مفاجأة في حراسة المرمى.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بكأس الرابطة

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيلتة لمواجهة ليفربول في تمام الساعة الرابعة والنصف .

تشكيل مانشستر سيتي :

حراسة المرمى: زاك ستيفن.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، ناثان آكي، زينشينكو.

الوسط: فيرناندينيو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جيريليش، رحيم ستيرلينج.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقبه المحلي الأول هذا الموسم.

تعادل في الدوري الإنجليزي

كان مانشستر سيتي استضاف ليفربول، الأحد الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليفربول مع المتأهل من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.