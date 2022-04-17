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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الدسوقي : روحت مصحة نفسية عشان اتأهل لوضعي الجديد بعد عملية البتر

الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي

قال الفنان شريف الدسوقي، إن عملية البتر لم تؤثر عليه بشكل مباشر، معقبا: "أنا كنت طول الوقت بضحك وبهزر بعد العملية، وكل اللي كان بيزورني كان بيستغرب ده .. الاجراءات الطبية هي اللي تعبتني في الأول بس غير كده لأ".

وأضاف شريف الدسوقي خلال لقائه مع برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "كان اللي بيجي بيفاجأ بالعكس، إني المفروض ان أنا أبقى في حالة نفسية سيئة .. واللي بيزورني يحاول يخرجني من اللي أنا فيه .. فكانوا بيلاقوا العكس".

وعن ذهابه لـ مصحة نفسية، علق الفنان قائلاً: "انا روحت مصحة نفسية بناء على رغبة زمايلي، وتحديداً المنتج الفني أحمد الجنايني .. لكن مش برغبتي أنا .. لأنه كان هو اللي متوليني في الفترة ديه، وكان بيقول إن الطبيعي اما حد يخرج من العملية ديه لازم يروح مصحة نفسية علشان يتأهل نفسياً لوضعه الجديد".

وتابع شريف الدسوقي: "كلهم كانوا فاكرين علشان أنا سعيد ومتقبل الأمر، فأنا كده مخبي حزن جوايا .. ولكن أنا كنت سايبها على ربنا".

شريف الدسوقى مصحة نفسية عملية البتر برنامج سابع سما الإعلامية راغدة شلهوب النهار

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