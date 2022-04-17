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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل القبض على فريق برنامج كريزي تاكسي أثناء فبركة حلقة جديدة

صدى البلد

في كل عام ومع تعدد برامج المقالب في شهر رمضان، تتردد أنباء عن فبركة تلك المقالب، وأن الضيوف سواء فنانين أو مواطنين، يكون لديهم علم مسبق بتفاصيل المقلب، وعليهم مجاراة مقدم المقلب في التمثيل ليخرج للجمهور كأنه حقيقة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تم القبض على طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي، الذي يذاع على قناة القاهرة والناس، أثناء تنفيذ إحدى الحلقات في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

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تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

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في شنطة العربية.. جريمة خطف وهمية تكشف فبركة "كريزي تاكسي"

مقلب أم فبركة

حصد برنامج "كريزي تاكسي" في موسمه الأول، جماهيرية واسعة وقت أن كان يتم عرضه على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهو ما شجع فريق العمل على تقديم موسم ثان وثالث عبر الفضائيات.

وأثار البرنامج خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر القبض على فريق عمل البرنامج، ليبدأ البحث عن سبب القاء القبض عليهم واحتجازهم.

بينما كان يُصور فريق عمل برنامج "كريزي تاكسي" حلقة البرنامج، بعد أذان الظهر، مع أحد المواطنين، مختلقين واقعة خطف على سبيل الترفيه، في شارع جامعة الدول العربية، فوجئوا بالشرطة تُلقي القبض على فريق العمل، بتهمة خطف أحد المواطنين.

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بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

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تمساح في مقلب كريزي تاكسي ورعب الضحية.. فيديو

خطف مواطن في تاكسي

البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بخطف مواطن من شارع جامعة الدول العربية داخل سيارة تاكسي، وعلى الفور أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية، أن الواقعة عبارة عن تصوير حلقة برنامج ترفيهي لإحدى الفضائيات، يقوم فيها الأشخاص باختلاق واقعة خطف على سبيل الترفيه.

تحريات أمن الجيزة

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة، عن التفاصيل الكاملة لالقاء القبض على ابراهيم السمان، مقدم برنامج المقالب "كريزي تاكسي" وافراد من طاقمه بشارع حامعة الدول العربية.

واشارت التحقيقات والتحريات باشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، ان بلاغا ورد لشرطة النجدة بوجود جريمة خطف، حيث شوهد بعض الاشخاص يضعون شابا داخل "شنطة سيارة" بشارع جامعة الدول العربية، على الفور تحركت قوة امنية من قسم شرطة العجوزة لموقع البلاغ لفحص ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على بعض الاشخاص تبين انهم فريق عمل برنامج كريزي تاكسي بينهم مقدمه ابراهيم السمان. 

إعترافات بالفبركة 

واضافت التحريات طبقا للمناقشات الاولية لفريق البرنامج المتحفظ عليه، انهم اتفقوا مع احد الاشخاص على وضعه داخل شنطة السيارة، واتفقوا ايضا مع اخر على لعب دور راكب تاكسي، وتمثيل اكتشافه جريمة خطف، وتبين انهم يقومون بالاتفاق مع من يظهرون معهم في الحلقة على الظهور معهم دون تقاضي مبالغ مالية، مقابل الظهور في البرنامج. 

وفحصت قوات قسم العجوزة الواقعة، وتبين عدم وجود جريمة خطف، اضافة الى عدم حصول فريق البرنامج على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للتصوير في الشارع، فتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

انكار أمام النيابة العامة

وأمام النيابة العامة، أنكر مقدم البرنامج وفريقه قيامهم بتمثيل جريمة خطف، وقالوا إن فكرة الحلقة كانت تعتمد على تواجد شخص في التاكسي يبيع «مش وجبنة قديمة» ذات رائحة نفاذة، ومراقبة رد فعل الراكب، وبرروا اخفاء شخص داخل "شنطة السيارة" قائلين: "ده مهندس الصوت كان بيظبط شغله ومكناش بنمثل خطف"، وقررت النيابة عقب انتهاء التحقيقات صرف فريق البرنامج من سراي النيابة.

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تفاصيل القبض على فريق برنامج كريزي تاكسي أثناء فبركة حلقة جديدة

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