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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

كريزي تاكسي
كريزي تاكسي

قررت جهات التحقيق في الجيزة، إخلاء سبيل مقدم برامج كريزي تاكسي، و3 آخرين من طاقم عمل البرنامج بعد ضبطهم قبل الإفطار عقب إتهامهم بالتصوير بدون الحصول على تراخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، باشرت التحريات حول واقعة اتهام شخص في تاكسي بخطف مواطن من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين.

البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بخطف مواطن من شارع جامعة الدول العربية داخل سيارة تاكسي، وعلى الفور أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية، أن الواقعة عبارة عن تصوير حلقة برنامج ترفيهي شهير، يقوم فيها الأشخاص باختلاق واقعة خطف على سبيل الترفيه.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحريات حول تراخيص التصوير والبرنامج والسيارة المستخدمة فيه.

جامعة الدول العربية مقدم برامج ترفيه شهير برامج ترفيه شهير شارع جامعة الدول العربية اخبار المهندسين

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