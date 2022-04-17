صحف الإماراتية: تسريبات الاختيار تواصل فضح "الإخوان" وتتهم "6 أبريل"..الإمارات تندد بانتهاك إسرائيل لحرمة الأقصى..اتهام منافسة ماكرون باختلاس أموال أوروبية

نشرت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، عددا من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على آخر التطورات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا تخير القوات الأوكرانية بين إلقاء سلاحها أو الموت

وحسب "الإمارات اليوم"، قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية التي ما زالت تقاتل في ماريوبول ستنجو بنفسها إذا ألقت سلاحها ابتداء من الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو (0300 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وقالت روسيا إن المقاتلين المتبقين، الذين تقول إنهم أوكرانيون وأجانب، محاصرون في مصنع أزوفستال للصلب.

ونقلت تاس عن الكولونيل ميخائيل ميزينتسيف، مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، قوله إن الوضع في المصنع "كارثي".

بقيمة 600 ألف يورو.. اتهام مارين لوبين باختلاس أموال عامة أوروبية

وحسب "الإمارات اليوم"، اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبن، مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

وقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقا لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي، أمس، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.

من جانبه أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.

وقال رودولف بوسلو محامي لوبن لوكالة "فرانس برس" إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".

رسمياً وشعبياً.. الإمارات ترفض انتهاك «الأقصى»

وحسب "البيان"، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «إدانة الإمارات لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك تعبير عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكافة أشكاله، والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى».

وأضاف في تغريدته قائلاً: «اللجوء للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وكانت الإمارات أدانت، فجر أمس، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الدولة الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى. كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة وضع حد للممارسات الاسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أمريكا.. إصابة 12 شخصاً بإطلاق نار داخل مجمع تجاري

وحسب "البيان"، أكدت الشرطة الامريكية أن 12 شخصاً أصيبوا منهم عشرة بأعيرة نارية خلال إطلاق نار "السبت" في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا وإنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص.

وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك إنه من غير المعتقد إن يكون إطلاق النار الذي وقع في مركز كولومبيانا التجاري عملا عشوائيا من أعمال العنف ولكنه نجم عن "نوع من الصراع" بين مجموعة من الأفراد المسلحين الذين يعرفون بعضهم البعض.

ولم تتوافر تفاصيل تذكر بشأن هذا الحادث ولكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بوجود مكثف للشرطة وأفراد الطوارئ في المركز التجاري الواقع على بعد حوالي عشرة أميال شمالي وسط مدينة كولومبيا عاصمة الولاية.

مكتوم بن محمد: الإمارات تفوقت في تعافيها من الجائحة

وحسب "الخليج"، زار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، والتقى بعدد من حضور مجلسه في منزله بدبي، مؤكداً أن دولة الإمارات تفوقت في تعافيها من أزمة الجائحة العالمية، موضحاً أن نجاح الحكومة في قيادة جهود التعافي يرى في حياة الناس وسعادتهم.

وعبر الشيخ مكتوم بن محمد، عن سعادته بعودة الحياة الاجتماعية في المجالس الرمضانية خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال في تغريدة على «تويتر»: «التقيت بالأخ الدكتور أنور قرقاش في مجلسه الذي يجمع رواد المجتمع والثقافة والأعمال. وسعدت برؤية عودة الحياة الاجتماعية في مجالسنا خلال شهر رمضان الفضيل. الإمارات تفوقت في تعافيها من أزمة الجائحة العالمية، ونجاح الحكومة في قيادة جهود التعافي نرى أثره اليوم في حياة الناس وسعادتهم».

تسريبات «الاختيار3»: «الإخوان» تهاجم «6 إبريل» وتتهمها بتلقي أموالاً

وحسب "الخليج"، واصل المسلسل المصري «الاختيار3» الكشف عن الكواليس الخفية لفترة حكم جماعة «الإخوان»، مصر، إذ تضمنت الحلقة 15 منه تسريبات لقيادات الجماعة الإرهابية تهاجم فيها حركة «6إبريل»، واتهاماها بتلقي أموال، في وقت أعلنت «جبهة الإنقاذ» مقاطعة الإنتخابات البرلمانية آنذاك.

وتناولت الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يتميز بنسبة مشاهدات عالية، وجاءت تحت عنوان «مجلس الشعب»، انضمام عناصر مرتزقة من الأفارقة والأجانب لصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي تحت مسمى «أنصار بيت المقدس»، والتي نفذت هجمات دامية طالت العشرات من الجنود والمدنيين الأبرياء في سيناء.

واختتمت الحلقة، بإذاعة تسجيل للقاء جمع مرشد «الإخوان» محمد بديع والقيادي آنذاك محمد مرسي، وحديثهم حول موقف الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها، وموقفهم من حركة «6 أبريل».

وفي الفيديو الجديد يقول مرسى لقيادات الإخوان:«المسألة لا تتجاوز 500 - 600 ألف مش أكتر من كده. الأولتراس مزود عدد المشاركة، و6 أبريل لما يجمعوا أنفسهم، أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكاثروا على الساعة 6 بعد الساعة 4 دى جه يقول ياجماعة الواد رجع فى كلامه.الأخ سامعه بودانى بيقوله دى فرصتنا».

وأضاف المرشد في التسريب: قاله دى فرصتنا نكسر الإخوان. واتهم مرسي في التسجيل قيادات حركة «6 أبريل» بتلقي أموال من جهات أجنبية، والخروج على الفضائيات وتوزيع الاتهامات. كما تضمنت الحلقة رفض «جبهة الإنقاذ» المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بسبب حالة الاستقطاب التي اوجدتها حركة«الإخوان» في الشارع.