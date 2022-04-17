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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ليالي المقامات الروحية وصحينا يا سينا.. تاسع أيام احتفالات التنمية الثقافية برمضان

صدى البلد

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية القافية احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة مساء الاثنين 18 أبريل (17 رمضان)، عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة. 

ويقام بمركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر" ختام “ليالي المقامات الروحية” بمشاركة فرق سماع إندونيسيا للإنشاد، وفرقة كلاسيكيات، والحفل رؤية وإخراج انتصار عبد الفتاح.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، يبدأ العرض المسرحي "صحينا يا سينا" تأليف خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ، والعرض بطولة محمد نصر، ونادية الشويخ، وحاتم عزت، وإبراهيم جمال، وحسام سيد، وبيبو النعمانى، وخالد وليد، وديكور عمر كمال، وملابس إهداء نهى دراج، وألحان حاتم عزت.

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ويدور العرض من خلال عمل درامى شاهد على الوطنية والعزة، حيث يجسد مشاعر الألم عند الأهل لفقدان عزيز بعمليات الإرهاب على أرض سينا، من خلال قصة أب فقد ابنه بعملية إرهابية، ولكن بسبب الصدمة رفض الفكرة ولم يستسلم.

وبمركز إبداع بيت العود العربي "ببيت الهراوي"، يقام حفل لفنان العود طارق الأزهري، ويقدم الأزهري باقة من المقطوعات الموسيقية لمدارس العود المختلفة المصرية والعراقية، إلى جانب مقطوعات من الأعمال العالمية وبعض مؤلفاته الموسيقية.

وبمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، تقدم فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية والإنشاد. 

وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يقدم الفنان علي الهلباوي وفرقته مجموعة متميزة من أشهر أعماله والقصائد الصوفية: "مرسال لحبيبتى"، و"قل لمن يسأل عنى"، و"نسيم الوصل".

قصور الثقافة التنمية الثقافية العرض المسرحي شهر رمضان ليالي المقامات الروحية مركز ابداع قبة الغوري شارع الأزهر حي الخليفة مركز إبداع قصر الأمير طاز بيت العود العربي البرنامج الثقافى

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