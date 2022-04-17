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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التجانس والاختلاف في العرض المسرحي.. كتاب جديد عن دار الفينيق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، كتاب «التجانس والاختلاف في العرض المسرحي.. المصدر.. المجال.. الحد»، تأليف الدكتور قاسم مؤنس.

يتطرق هذا الكتاب إلى مفصلين مهمين هما: التجانس والاختلاف في المسرح، انطلاقا من سؤال مفاده أيهما أفضل في المسرح التجانس بين الكتابة الأدبية والكتابة البصرية، أم الاختلاف بينهما. 

يمكن وضع السؤال بصورة أخرى، ما هي قوة المسرح وتماسك عناصره، هل هو التجانس أم الاختلاف، والرجوع بتاريخ المسرح بكل مدارسه وتيارته والتأمل في نصوصه الأدبية نجد أن غريزة العاملين بالمسرح تسعى إلى التجانس والبحث عن الشبيه.

والابتعاد جهد الأمكان عن الاختلاف، وهذا الاختلاف يقترن بالعرق احياناً أو اللون أو الرأي المختلف بين الشخصيات. وبناءً على ما تقدم هل أن الأصل في تكوين المسرح يعود إلى التجانس أم الاختلاف؟، ويكون الامضاء بالاجابة عن هذا السؤال بالقول ان التجانس هو الأصل في تكوين المسرح في حين أن الاختلاف الأصل في الفعل البشري.

دار الفينيق للنشر والتوزيع التجانس والاختلاف في العرض المسرحي تأليف الدكتور قاسم مؤنس التجانس والاختلاف في المسرح الكتابة الأدبية والكتابة البصرية

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