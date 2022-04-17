الرقابة المالية: 27.7 مليون جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال يناير 2022

كشفت الرقابة المالية عن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال يناير 2022 بلغ 3512 مستفيد مقارنة بـ 3158 مستفيد فى يناير 2021، بزيادة 354 مستفيد.

أظهر التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 27.723 مليون جنيه خلال يناير الماضي مقارنة بـ 19.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 8 مليون جنيه.

أوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنسبة 60% خلال يناير الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 18.95%ثم القطاع الخدمي 13.60% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 7.35%.

وأشارت الرقابة المالية أن الشركات استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال يناير الماضي بنسبة 57.40% يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 37.03%،ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 8.83%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 2.74%.