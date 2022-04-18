عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش لسماع مرافعة الدفاع

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.

وأكدت التحقيقات أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

مجمع محاكم طرة تنظيم داعش المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

ترشيحاتنا

عبد الملك: إقصاء بيراميدز من الكونفدرالية سيهدد تدريب إيهاب جلال لمنتخب مصر

بالأسماء.. إعلامي يكشف الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

حدث ليلا| السيسي يحفز الجيش المصري في الاختيار3..إدانة عربية لحرق المصحف في السويد.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

أحمد بلال: الأهلي أهدر فوزا تاريخيا أمام الرجاء.. وهذه رسالتي إلى اللاعبين

أخبار الرياضة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تقليص فرق الدوري.. الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.. المصري: مباراة نهضة بركان شهدت "فُجر تحكيمي"

بايدن وحلفاء أمريكا يصطدمون بمعضلة جديدة بشأن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ