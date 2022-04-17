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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين رئيس أوكرانيا والنقد الدولي حول إعادة الإعمار بعد الحرب

رئيس أوكرانيا فولوديمير
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه بحث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، سبل حصول بلاده على عدم مالي لإعادة الإعمار بعد الحرب.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دنيس أناتوليفيج شميكال، إن بلاده ستطلب دعما ماليا من صندوق النقد والبنك الدولي.

وتعاني ميزانية أوكرانيا عجزا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي، ما دفع مستشار الرئيس الأوكراني للتصريح بطلب 50 مليار دولار من مجموعة السبع لتمويل عجز الموازنة.

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كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على صرف 1.4 مليار دولار (1005.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لأوكرانيا من خلال أداة التمويل السريع (RFI)، للمساعدة في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب.

وقال صندوق النقد في حينه "بينما تخيم أجواء عدم اليقين على الآفاق بدرجة استثنائية، فإن عواقب الحرب المتحققة بالفعل بالغة الخطورة على الاقتصاد، حيث لحق دمار واسع النطاق بالبنية التحتية الأساسية. وسيساعد هذا التمويل من خلال أداة التمويل السريع".

وأضاف أن هذا "يعادل 50% من حصة عضوية أوكرانيا في الصندوق، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب الدائرة، وسيتيح لأوكرانيا قدرا من الدعم الحيوي على المدى القصير مع المساهمة في تحفيز التمويل من الشركاء الآخرين".

وقد ألغت السلطات الأوكرانية اتفاق الاستعداد الائتماني وأعربت عن عزمها العمل مع الصندوق لتصميم برنامج اقتصادي ملائم يهدف إلى إعادة الإعمار والنمو، حين تسمح الظروف بذلك. وتنوي السلطات مواصلة التشاور الوثيق مع خبراء الصندوق في سياق جهودها لتصميم وتنفيذ تدابير فعالة للتخفيف من وطأة الأزمة.

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