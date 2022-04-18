سكان شارع 5 بالسيل الريفي في أسوان يستغيثون من انقطاع المياه

يعاني سكان شارع 5 - التابعة لمنطقة السيل الريفى - فى محافظة أسوان ، من استمرار انقطاع المياه، وتعطل جميع أنشطتهم اليومية بنهار رمضان.

ويقول المواطن عبد الواحد أحمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو انقطاع مياه الشرب في شارع 5 - التابعة لمنطقة السيل الريفى - فى محافظة أسوان ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين سكان المنطقة، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

وتابعت: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه، وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة”.

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

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