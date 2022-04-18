عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع 5 بالسيل الريفي في أسوان يستغيثون من انقطاع المياه

صدى البلد

يعاني سكان شارع 5 - التابعة لمنطقة السيل الريفى - فى محافظة أسوان ، من استمرار انقطاع المياه، وتعطل جميع أنشطتهم اليومية بنهار رمضان.

 

ويقول المواطن عبد الواحد أحمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو انقطاع مياه الشرب في شارع 5 - التابعة لمنطقة السيل الريفى - فى محافظة أسوان ،  ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

 

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين سكان المنطقة، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

 

وتابعت: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه، وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة”.

 

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

 

اقرأ أيضا:

أهالي فاقوس يشكون من استمرار انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة أبو شلبي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انقطاع المياه انتشار فيروس كورونا محافظة أسوان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب قطاع مياه الشرب نهار رمضان استمرار انقطاع المياه منطقة السيل الريفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

ترشيحاتنا

عبد الملك: إقصاء بيراميدز من الكونفدرالية سيهدد تدريب إيهاب جلال لمنتخب مصر

بالأسماء.. إعلامي يكشف الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

حدث ليلا| السيسي يحفز الجيش المصري في الاختيار3..إدانة عربية لحرق المصحف في السويد.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

أحمد بلال: الأهلي أهدر فوزا تاريخيا أمام الرجاء.. وهذه رسالتي إلى اللاعبين

أخبار الرياضة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تقليص فرق الدوري.. الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.. المصري: مباراة نهضة بركان شهدت "فُجر تحكيمي"

بايدن وحلفاء أمريكا يصطدمون بمعضلة جديدة بشأن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ