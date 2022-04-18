أوكرانيا تعلن تدمير خمس طائرات روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين، تدمير خمس طائرات روسية خلال العمليات العسكرية الدائرة حاليا.

يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا أن جنود لها متحصنون في ماريوبول تحدوا مهلة روسية لإلقاء أسلحتهم والاستسلام اليوم الأحد في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وقالت موسكو إن قواتها تسيطر علي المدينة بالكامل تقريبا، وستكون بذلك أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال أمس الأحد، القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل رفع راية التحدي لمطلب روسي بالاستسلام كان موعده بحلول الفجر.

وأبلغ شميهال، برنامج هذا الأسبوع الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية قائلا: "المدينة لم تسقط بعد"، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزائها.

روسيا قالت السبت إنها سيطرت على المناطق الحضرية في المدينة ولم يبق سوى بعض المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال للصلب المطل على بحر آزوف.

وإذا تأكدت سيطرة روسيا على المدينة الساحلية، الميناء الرئيسي في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد، فستكون أول مدينة أوكرانية كبرى تسقط منذ بدء الهجوم وستشكل مكسبا استراتيجيا لموسكو إذ تربط الأراضي التي تسيطر عليها في دونباس بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.