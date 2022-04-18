شنجهاي تسجل وفيات بفيروس لأول مرة منذ أسابيع.. تفاصيل

سجلت شنجهاي في الصين أول وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الإغلاق الذي استمر أسابيع، ثلاثة أشخاص مسنين يعانون من ظروف كامنة، حسبما ذكرت حكومة المدينة يوم الاثنين.

وقالت مدينة شنجهاي على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الأشخاص الثلاثة تدهوروا إلى حالات حادة بعد دخولهم المستشفى، وماتوا بعد أن أثبتت جميع الجهود المبذولة لإحيائهم عدم فعاليتها".

وقالت شنجهاي إن من بين المتوفين امرأتين تبلغان من العمر 89 و91 عاما ورجلا يبلغ من العمر 91 عاما، مضيفة أن لديهم جميعا مجموعة متنوعة من الشكاوى الصحية الأساسية مثل أمراض القلب التاجية والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وتخضع شنجهاي، أكبر مدينة في الصين، لخليط من قيود الإغلاق هذا العام وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.

وسجل مركز الأعمال الشرقي 22248 حالة محلية جديدة يوم الاثنين، منها 2417 حالة ظهرت عليها الأعراض، وفقا للجنة الصحة البلدية.

وأدت الصين، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في أواخر عام 2019، إلى إبطاء الحالات الجديدة إلى حد كبير بفضل سياسة انعدام كوفيد المتمثلة في الاختبارات الجماعية وقيود السفر وعمليات الإغلاق المستهدفة.

لكن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم كافحت مؤخرا لاحتواء تفشي المرض في مناطق متعددة ، مدفوعة إلى حد كبير بمتغير "أوميكرون" سريع الانتشار.